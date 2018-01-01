Любите музыку? Тогда добро пожаловать на музыкальный портал.

Всего песен:38724
Добавлено сегодня: 0
Новинки
Ateş Şah Vay Bana
3:27
128 Kb
3.16 mb
6
Baran Kimin Umrunda
3:12
128 Kb
2.93 mb
2
ATK Yana Kay
2:57
128 Kb
2.71 mb
2
Ogün Acar & Semih Yakupoğlu Uzak (Tersnağme)
4:29
128 Kb
4.1 mb
2
Ayşe Ekiz Al Beni Gidelim
3:32
128 Kb
3.24 mb
2
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Топ 100
Tones And I Dance Monkey
03:29
320 Kb
8.07 Mb
2251
Ariana Grande 7 Rings
02:58
320 Kb
6.88 Mb
2121
Deniz Cem Tamam Tamam
3:19
128 Kb
3.04 mb
1561
Jahongir Otajonov Jingalamo
3:21
158 Kb
3.82 mb
1486
FILV & Edmofo feat. Emma Peters Clandestina
02:28
320 Kb
5.68 Mb
655
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Узбекская музыка
Mirjalol So'zla
4:08
128 Kb
3.78 mb
0
Avazbek Soliyev & Gulasal Ayollar
3:30
128 Kb
3.2 mb
2
Sherzod Bek Kechirgin
3:26
128 Kb
3.14 mb
4
Farangiz Bo'ldimmi Yomon
3:29
128 Kb
3.19 mb
0
Baxt Yorov Bo'ldi
2:39
128 Kb
2.42 mb
1
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Таджикская музыка
Мардон Мавлонов Мавриги
10:46
128 Kb
9.86 mb
0
Парвиз Алиев Ва Жасур Рахматов Девона Шудам
4:04
128 Kb
3.72 mb
0
Бобур Ражабов Ало Бало
3:25
128 Kb
3.13 mb
0
Зулайхо Махмадшоева Ватан
3:25
158 Kb
4 mb
8
Шухрати Расул Шумо Нагзу Mо Ганда
3:38
147 Kb
3.99 mb
6
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Турецкая музыка
Ateş Şah Vay Bana
3:27
128 Kb
3.16 mb
6
Baran Kimin Umrunda
3:12
128 Kb
2.93 mb
2
ATK Yana Kay
2:57
128 Kb
2.71 mb
2
Ogün Acar & Semih Yakupoğlu Uzak (Tersnağme)
4:29
128 Kb
4.1 mb
2
Ayşe Ekiz Al Beni Gidelim
3:32
128 Kb
3.24 mb
2
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Казахская музыка
Қуаныш & Қарлығаш Құда
4:14
192 Kb
5.83 mb
4
Мұқасан Шахзадаев & Бейбарс Серікбаев Неткен Өмір
3:41
192 Kb
5.05 mb
3
Марат Омаров & Зарина Омарова Айналайын Бөпешім
3:12
192 Kb
4.4 mb
1
Мира Егембердиевна Өмір
3:46
192 Kb
5.17 mb
1
Мұқаш Мені Есіңе Алғанда
3:41
192 Kb
5.06 mb
0
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Зарубежная музыка
BE1 Bailando
3:33
320 Kb
8.12 mb
10
Federico Quedate Conmigo
3:24
320 Kb
7.8 mb
2
Lil Tecca feat. Lil Tjay All Star
3:00
320 Kb
7.02 mb
3
Kaii Dreams Using Me
2:59
320 Kb
6.82 mb
1
Ahmet Kilic Drifting Away
4:02
320 Kb
9.24 mb
1
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Клубная музыка
Medz Don't Tell Me
3:19
320 Kb
7.68 mb
2
Hakan Ismen Something Wrong
3:19
320 Kb
7.61 mb
2
Moses & Semih Demir I'm A Lion
3:23
320 Kb
7.75 mb
2
Hakan Ismen Give Me Love
4:49
320 Kb
11.02 mb
1
Ashlee Don't Call Me Crazy (Creative Ades Remix)
3:42
320 Kb
8.49 mb
17
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